اشبيلية وروما الأبرز في ثمن النهائي ومهمة سهلة لمانشستر يونايتد

نيون (سويسرا) – ستكون المواجهة بين اشبيلية الاسباني حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب (5) مع روما الايطالي الابرز في الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الاوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، في حين يواجه مانشستر يونايتد الانكليزي بطلها العام 2017 مهمة سهلة في مواجهة لاسك النمسوي المغمور بموجب القرعة التي سحبت الجمعة في مدينة نيون السويسرية.

وخلافا لدور المجموعات ودور الـ32 حيث كان من غير الممكن وقوع فريقين من دولة واحدة وجها لوجه، كانت القرعة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

ولم يسبق لاشبيلية وروما ان التقيا على الصعيد الاوروبي من قبل.

وتخطى اشبيلية فريق كلوج الروماني بصعوبة، فبعد انتزاعه التعادل 1-1 ذهابا خارج ملعبه، اكتفى بتعادل سلبي على ملعبه.

