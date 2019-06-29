عمان – الغد – توصّل نادي إشبيلية الإسباني إلى إتفاق مبدئي مع نادي بي أس آيندهوفن الهولندي ، لضم المهاجم الهولندي لوك دي يونج ، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً لصحيفة “آيندهوفن داجبلاد” في عددها الإلكتروني الصادر اليوم السبت ، فقد أعلن النادي الهولندي بأن مهاجمه دي يونج صاحب الـ (28 عاما) لن يحضر تدريبات الفريق خلال اليومين المقبلين ، حيث سيذهب إلى إشبيلية من أجل إتمام الصفقة.

Luuk de Jong heeft van PSV de ruimte gekregen om een transfer af te ronden. — PSV (@PSV) June 29, 2019

وسيدفع النادي الإسباني مبلغ 12.5 مليون يورو ، بيد أن الإعلان عن التفاصيل سيكون منتصف الأسبوع المقبل ، حين يخضع اللاعب إلى الفحص الطبي ، بحسب الصحيفة الهولندية.

الجدير بالذكر أن المهاجم الهولندي بدأ مسيرته مع نادي “دي جرافشاب” ولعب في تفينتي وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني ونيوكاسل الإنجليزي ، قبل التوقيع للبي أس آيندهوفن بالعام 2014.