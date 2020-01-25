فالنسيا – اشتبك مشجعون لفالنسيا وبرشلونة السبت قرب ملعب “ميستايا” قبل مواجهة الفريقين في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

VALENCIA – BARÇA 👎 Altercados entre las dos aficiones cuatro horas antes del partido 🎙 Toda la info en @Marcador de @RadioMARCA pic.twitter.com/IbsZbK5l0R — Radio Marca Valencia (@RMValencia) January 25, 2020

وتبادل المشجعون اللكمات والضرب بالعصي، كما تم إطلاق شماريخ أدت لتصاعد الدخان قرب المدخل الرئيسي للملعب، حيث اعتقلت الشرطة العشرات من الأشخاص لتورطهم في الاشتباكات. (إفي)