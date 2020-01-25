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اشتباكات عنيفة بين مشجعي فالنسيا وبرشلونة قرب “الميستايا”

منذ 11 دقيقة

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فالنسيا – اشتبك مشجعون لفالنسيا وبرشلونة السبت قرب ملعب “ميستايا” قبل مواجهة الفريقين في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتبادل المشجعون اللكمات والضرب بالعصي، كما تم إطلاق شماريخ أدت لتصاعد الدخان قرب المدخل الرئيسي للملعب، حيث اعتقلت الشرطة العشرات من الأشخاص لتورطهم في الاشتباكات. (إفي)

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