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اشتباه بإصابة إسرائيلي بفايروس “كورونا”

منذ ساعتين

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بيت لحم- أُدخل إسرائيلي عاد من الصين، إلى المستشفى، بعد الاشتباه بإصابته بفايروس “كورونا”.

وقالت “يديعوت أحرونوت”، السبت، إن الإسرائيلي أدخل إلى مستشفى “شيبا”، للاشتباه بإصابته بالفايروس الخطير، وذلك بعد عودته من رحلة إلى الصين.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن إخضاع عدد من الإسرائيليين العائدين من الصين، لفحوص مخبرية وعزلهم إلى حين ظهور النتائج، خشية من إصابتهم بالفايروس القاتل.

وأوضحت الوزارة أن عددا آخر من الإسرائيليين العائدين من الصين قد تم تحريرهم من العزل بعد أن بينت الفحوصات عدم إصابتهم بالفايروس.

وحذرت وزارة الصحة الإسرائيليين من التوجه إلى المناطق التي انتشر فيها فايروس “كورونا” خوفا من انتقال العدوى إليهم.

وارتفع اليوم السبت، عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 41 حالة، كما بلغ عدد المصابين 1287 إصابة. 

ووصل الفيروس الجديد إلى أوروبا الجمعة عقب أن أكدت وزارة الصحة الفرنسية إصابة ثلاثة أشخاص، وتم حجز مصابين منهم في إحدى مستشفيات العاصمة باريس والثالث في بمستشفى في مدينة بوردو بجنوب فرنسا. – معا

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