اشتباه بخلل فني يتسبب بعودة رحلة الملكية إلى لارنكا بعد إقلاعها

عمان – الغد- قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، إن رحلتها رقم 134 RJ اضطرت للعودة إلى مطار لارنكا الدولي بعد 26 دقيقة من إقلاعها من المطار نفسه بعد اشتباه بخلل فني.

وأكدت الملكية الأردنية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أنه تبين عدم وجود أي خلل في الطائرة، مشيرة إلى أنها عاودت رحلتها باتجاه مطار الملكة علياء الدولي في عمّان بعد اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والوقائية لضمان سلامة المسافرين البالغ عددهم 55 مسافرا.

وأكدت الشركة أنها تضع سلامة مسافريها في مقدمـة أولوياتها وفــوق جميع الاعتبارات في حالات الهبوط الاضطراري.