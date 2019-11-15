اشتداد تأثير الأجواء غير المستقرة وانخفاض درجات الحرارة

عمان – الغد – يشتد تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة مع انخفاض على درجات الحرارة بشكل واضح، نهار اليوم، مقارنة بالأيام الماضية لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، حسب موقع طقس العرب.

وحسب الموقع، يزداد تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة، حيثُ يُتوقع هطل زخات أمطار رعدية فوق أجزاء متفرقة من المملكة خلال فترة ما بعد الظهر والمساء، تكون غزيرة ومترافقة بالبرد في بعض النطاقات الجغرافية، وتعمل على تشكل السيول في بعض المناطق.

وفيما تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى مُعتدلة السرعة، تنشط بشكل كبير أثناء هبوب العواصف الرعدية بحيث تكون مُثيرة للأتربة والغبار خاصة في المناطق الصحراوية، تكون بخليج العقبة جنوبية معتدلة السرعة.

وحذر “طقس العرب” من احتمال حدوث الإنزلاقات على الطرقات عند بداية هطل الأمطار، وتشكل السيول في بعض النطاقات الجغرافية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار فوق بعض المناطق الصحراوية أثناء هبوب العواصف الرعدية، داعيًا المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية بسبب احتمال تشكل السيول.

أما ليلاً، فتسود أجواء باردة نسبياً عموماً، بحيث يستمر تشكل السحب الرعدية في أجزاء مُختلفة من المملكة، وتهطل زخات أمطار رعدية أحياناً في أجزاء متفرقة من المملكة تكون غزيرة في بعض المناطق وقد يصحبها تساقُط البَرَد محليّاً، وتعمل على تشكل السيول في بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان ما بين 13 و20 درجة مئوية، وبالمناطق الشمالية ما بين 11 و21، وفي المناطق الجنوبية من 10 إلى 18، وبخليج العقبة من 16 إلى 28 درجة مئوية.

وتوقع “طقس العرب” أن تنخفض درجات الحرارة، نهار غد ، بشكل واضح بحيث تصبح اقل من مُعدلاتها نسبة لهذا الوقت من العام ما بين 3 و5 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً نسبياً وغير مستقر، حيث يستمر تساقط زخات رعدية من الأمطار في أجزاء متفرقة من المملكة تكون غزيرة أحياناً وقد يصحبها تساقُط البَرَد محلياً، وقد تعمل على تشكل السيول في بعض المناطق. في حين تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى مُعتدلة السرعة، تنشط بشكل كبير أثناء هبوب العواصف الرعدية بحيث تكون مُثيرة للأتربة والغبار.