اشتراط استيراد الموز من بلد المنشأ مباشرة إلى الأردن

عمان- الغد- تقوم وزارة الزراعة بإصدار رخص استيراد للسلع الزراعية المختلفة بعد التحقق من سلامة المصادر التي تستورد منها وخلوها من الأمراض والآفات الحجرية ويتم التأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفة القياسية الأردنية في المركز الحدودي عند وصولها.

ويأتي الاناناس من ضمن هذه المحاصيل، فقد تم اصدار رخص استيراد الاناناس بكمية 6 الاف طن عام 2019 و3 الاف طن عام 2020 وتم الادخال الفعلي لكمية 817 طنا و 921 طنا عامي 2019 و 2020 على التوالي.

وتنوعت مصادر استيرادها من الدول: الفلبين وبنما وتايلند والهند وكينيا وماليزيا والاكوادور وكوستاريكا واندونيسيا واوغندا وغانا.

علما بأن الوزارة تسمح باستيراد الأناناس بدون قيود لعدم وجود منتج أناناس محلي.

وقد علقت الوزارة الاستيراد من مناطق إعادة التصدير وتشترط الاستيراد من بلد المنشأ مباشرة إلى الأردن.