اشتية: تراجعت نسبة البطالة بالضفة منذ تسلمي منصبي

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمود اشتية إن نسبة النمو الاقتصادي الفلسطيني في العام الماضي كانت 3,9%، وأن هذا العام سيشهد وتيرة أقل، بسبب الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة.

وأضاف اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله وسط الضفة الغربية “تراجعت نسبة البطالة من 19% منذ تسلمنا الحكومة إلى نحو 12% في الضفة”.

وأضاف “لكنها بقيت مرتفعة في قطاع غزة”.

وفي 10 مارس 2019 كُلف اشتية برئاسة الحكومة الجديدة، حيثُ كانت حكومة رامي الحمد الله قد قدمت استقالتها للرئيس محمود عباس قبل 40 يومًا.

كما أن الإيرادات المحلية ومن المقاصة زادت بــ19% مع ثبات الإنفاق العام، ولكن زادت فاتورة الرواتب، بحسب اشتية.