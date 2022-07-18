اشتية: سنعمل على إنهاء أزمة معبر الكرامة مع الأردن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إننا نتابع الأزمة التي يعاني منها أبناء شعبنا الفلسطيني على معبر الكرامة، وسنعمل بالاتفاق مع الأشقاء في الأردن والطرف الإسرائيلي على إنهاء هذه الأزمة على المدى القريب.

وأضاف اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية التي عقدت بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، “إن الأفضل هو أن يتم إنشاء مسارب للشاحنات وأخرى للمسافرين الفلسطينيين وعدم الدمج بينهم.

وأكد اشتية أن الأردن الشقيق يعمل معنا بشكل دائم على تطوير المعابر من طرفهم، ونحن معهم في كل إجراء للتسهيل على حركة المسافرين.