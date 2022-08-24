اشتية للخصاونة: لا مطار رامون ولا غيره بديل عن عمق علاقتنا مع الأردن

افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ونظيره الفلسطيني الدكتور محمَّد اشتيَّة يدشِّنان محطَّة تحويل كهرباء الرَّامة لتزويد الأشقَّاء الفلسطينيين بالطَّاقة الكهربائيَّة.

وقال الخصاونة خلال الافتتاح، إن مشروع تحويل كهرباء الرَّامة تمَّ إنجازه في وقت قياسي وخلال عام واحد كجزء من الدَّعم المستمرّ والمتواصل للأشقَّاء الفلسطينيين في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الوزراء أن موقف الأردن من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني، ببذل كلِّ جهد، وتقديم الدَّعم لإقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة، على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقيَّة، في إطار المرجعيَّات الدوليَّة وحلِّ الدَّولتين.

وأعلن الخصاونة التزام الأردن الكامل في دعم الفلسطينيين من أجل تحقيق حلِّ الدَّولتين وضمان الاستقرار والسَّلام العادل والشامل.

وأوضح خلال الافتتاح أن الأردن يرفض المساس بالوضع التَّاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشَّريف والمقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس، وملتزم بالذّود عنها بموجب الوصاية الهاشميَّة التي ينهض بها جلالة الملك عبدالله الثَّاني بكلِّ اقتدار.

من جانبه قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمَّد اشتيَّة خلال افتتاح محطَّة الرَّامة ” لا مطار رامون ولا غيره بديل عن عُمقنا الأردني، وإذا ما أراد الاحتلال الإسرائيلي التَّسهيل على الفلسطينيين فليفتح أمامنا مطار القدس”. وأكد اشتية أن إعاقة حركة التِّجارة والتَّنقُّل تتمُّ من الطَّرف الآخر (الإسرائيلي)، وبحجج كثيرة.