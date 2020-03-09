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اشتية: ندرس مع الأردن إغلاق الحدود المشتركة

منذ 17 دقيقة

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الغد- قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية اليوم الاثنين، إنه الجانب الفلسطيني يدرس مع الجانب الأردني إغلاق الحدود المشتركة على خلفية فيروس كورونا.

وأضاف اشتية أن “الحكومتين الفلسطينية والأردنية على اتصال دائم للتنسيق بشأن مكافحة انتشار فيروس “كورونا”، وقد نضطر لإغلاق الجسور خلال الأيام المقبلة”.

وأعلن تأكيد إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في بيت لحم، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في المدينة الى 20، وقال في مستهل اجتماع مجلس الوزراء برام الله، “تم أمس (الأحد) فحص 164 حالة مشتبه بها، وتبين وجود إصابة جديدة، والآن يجري فحص 137 حالة مشتبه بها”.

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