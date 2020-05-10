اصابة ثالثة بكورونا في صفوف برايتون

لندن – كشف بول باربر الرئيس التنفيذي لبرايتون تسجيل إصابة ثالثة بفيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبي نادي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك عشية اجتماع للبحث في احتمالات استئناف الموسم.

وسبق لبرايتون أن أعلن تسجيل إصابتين بـ”كوفيد-19″ في صفوف لاعبيه في الفترة الماضية، علما بأن منافسات كرة القدم الإنكليزية، كغيرها من غالبية النشاطات الرياضية العالمية، متوقفة منذ آذار/مارس الماضي بسبب تفشي الوباء.

وقال باربر لشبكة “سكاي سبورتس” الأحد “للأسف لدينا لاعب ثالث جاءت نتيجة فحصه إيجابية أمس”، من دون أن يكشف هويته.

وتابع “على الرغم من كل الاجراءات التي اتخذناها على مدار الأسابيع الأخيرة، حيث لم يقم أي من اللاعبين بتدريبات بالحد الأدنى، فقد تبين إصابة لاعب جديد في صفوفنا بفيروس كورونا”.

وأضاف “ثمة مخاوف وأعتقد انه من الطبيعي ان يكون لدى الأندية الأخرى القلق ذاته. نريد القيام بكل ما يلزم لضمان اعتماد هذه البروتوكولات بشكل آمن وسالم لابعاد الخطر قدر المستطاع”.

ومن المقرر ان تبحث الأندية الإنجليزية مجددا الإثنين في احتمالات استكمال الموسم، على أن يأتي ذلك في أعقاب اعلان حكومي متوقع اليوم بشأن إجراءات تدريجية لتخفيف الاغلاق المفروض في البلاد للحد من تفشي الفيروس.

ومن الخطوات المقترحة لاستكمال الموسم، إقامة المراحل التسع المتبقية على ملاعب محايدة، في خطوة تلقى اعتراض بعد الأندية لاسيما منها التي تحتل مراكز متأخرة في ترتيب البريمرليغ.

ورأى باربر، وهو أحد المعارضين لفكرة الملاعب المحايدة، ان الأهم بالنسبة الى البطولة هو معرفة المراحل المختلفة لمعاودة الأندية تدريباتها. أوضح “من الأمور التي سألنا سلطات الدوري الانكليزي عنها هي خطة كاملة لجميع مراحل استئناف اللعب”.

واضاف “في البداية، نريد استعادة اللاعبين للمشاركة في التدريبات في مجموعات صغيرة، ثم يتعين عليهم بعد ذلك الاحتكاك الجسدي خلال هذه التدريبات قبل التمارين لخوض المباريات، ثم المباراة في ذاتها”.

وأوضح “وبالتالي ثمة مراحل عدة وهناك بعض التعقيدات لكن العديدين في الدوري الإنكليزي يعملون من اجل وضع خطة مفصَلة لتخطي المرحلة تلو الأخرى بأكبر قدر من السلامة”.

وتأمل السلطات الكروية والأندية في التمكن من استئناف الموسم في حزيران/يونيو المقبل، لكن ذلك سيرتبط بتطور الوضع الصحي والإجراءات الحكومية.

ومن بين البطولات الوطنية الكبرى في أوروبا، منحت السلطات الألمانية رابطة الدوري الضوء الأخضر لاستكمال الموسم في غياب المشجعين، على ان يبدأ ذلك في 16 أيار/مايو، بينما أعلنت رابطة الدوري الفرنسي إنهاء الموسم بشكل مبكر بعد منع الحكومة إقامة النشاطات الرياضية، وإن من دون جمهور، حتى أيلول/سبتمبر.

وفي إنكلترا، تتبقى 92 مباراة من الموسم في الدوري الممتاز الذي يتصدر ليفربول ترتيبه بفارق 25 نقطة (ومباراة أكثر) عن حامل اللقب مانشستر سيتي.– (أ ف ب)