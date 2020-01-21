إصابة سائق إثر تدهور ناقلة مركبات على طريق الـ100 (صور)

عمان- الغد- اصيب سائق بجروح ورضوض مختلفة بالجسم، اثر حادث تدهور ناقلة سيارات وقع صباح اليوم على طريق الـ (100) بعد جسر الكلية العسكرية باتجاه المفرق، حيث ادى الحادث لانقلاب المركبة على جانبها وسقوط عدد من السيارات التى كانت محملة عليها على المسرب الايسر من الطريق مما تسبب بإغلاقه.

وقالت إدراة السير في بيان إن مجموعات قسم سير الزرقاء، والدوريات الخارجية تولت تنظيم حركة السير في المكان فيما جرى العمل على رفع جميع مخلفات الحادث.

وعملت كوادر الدفاع المدني من خلال فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله الى مستشفى الزرقاء الحكومي، حيث وصفت حالته العامة بالمتوسطة.

فيما شُكلت لجنة من شعبة التحقيق المروري للوقوف على اسباب الحادث وتنظيم المخططات الكروكية حسب الاصول.

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