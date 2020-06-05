اصابة لاعبين من بنفيكا بعد رشق حافلة الفريق بالحجارة

لشبونة – اصيب لاعبان في صفوف نادي بنفيكا في وقت متأخر من مساء الخميس بعد رشق حافلة الفريق بالحجارة اثر نهاية مباراة فريقهم ضد تونديلا في الدوري المحلي كما اعلن نادي العاصمة لشبونة.

وقال بيان صادر عن بنفيكا بأنه تم نقل الالماني الدولي جوليان فيغل والصربي الدولي اندريا زيفكوفيتش “الى المستشفى على سبيل الاحتياط بعد اصابتهما بشظايا الزجاج المتناثر”.

واضاف “تعرضت حافلة بنفيكا الى هجوم برشق الحجارة عندما كان الفريق يتوجه الى مقر تدريبات النادي في منطقة سيكسال بعد مغادرته ملعب لا لوز”، وقد طالب النادي السلطات “بتحديد” هويات الفاعلين الذين قاموا بهذه “الاعمال الاجرامية”.

كما دانت رابطة الدوري البرتغالي الاعتداء على حافلة بنفيكا ووصفته بانه “هجوم جبان” حدث “في وقت اظهرت فيه الكرة البرتغالية تضافر جهودها من اجل معاودة نشاط يعيد الى الملايين من الناس بهجتهم”.

وكان الدوري البرتغالي استأنف نشاطه الاربعاء بعد توقف دام قرابة ثلاثة اشهر وشهد اليوم الاول خسارة مفاجئة لبورتو المتصدر امام فاماليكاو 1-2، قبل ان ينتزع منه بنفيكا المركز الاول بفارق الاهداف اثر تعادله سلبا مع تونديلا الخميس. – (أ ف ب)