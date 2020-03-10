اصابة مارسيلو وكورتوا قد تمنعهما من مواجهة مانشستر سيتي

مدريد – يعاني كل من حارس مرمى ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا وزميله المدافع البرازيلي مارسيلو من اصابة عضلية ويحوم الشك حول مشاركتهما في المباراة ضد مانشستر سيتي الانجليزي في اياب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم المقررة في 17 الحالي.

واصدر نادي العاصمة الاسبانية بيانا أكد فيه انه تبين للجهاز الطبي في النادي اصابة مارسيلو “بتمزق في العضلة على مستوى الفخذ الايسر” في حين يعاني كورتوا من “تمزق على مستوى الحالب الايسر”.

ولم يشر النادي الى مدة غياب اللاعبين عن الملاعب لكن الصحف الاسبانية تشير بانهما قد لا يخوضا المباراة ضد مانشستر سيتي الاسبوع المقبل ضمن دوري ابطال اوروبا حيث يتخلف الفريق الاسباني 1-2 بعد سقوطه على ارضه.

ويستطيع مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان سد ثغرة غياب مارسيلو باشراك مواطنه بنجامين مندي، على ان يستعين بخدمات الحارس الفرنسي الفونس اريولا بدلا من كورتوا بين الخشبات الثلاث.

ويستمر غياب الجناح البلجيكي ادين هزار الذي خضع لعملية جراحية في كاحله في الولايات المتحدة في 5 من الشهر الحالي. -(أ ف ب)