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اصابة نائب رئيس الاتفاق السعودي بفيروس كورونا

منذ ساعتين

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مدن – أعلن حاتم ​المسحل​، نائب رئيس ​الاتفاق​ السعودي عن اصابته بفيروس ​كورونا​ المستجد.

وقال المسحل، في تغريدة له على “تويتر”:” لقد تم تشخيص الاصابة بكورونا، وقد كنت في عزل صحي بالمنزل بعيدًا عن المناسبات الاجتماعية، واحتكاكي مع الآخرين عند الضرورة، وبارتداء الكمامة”.

وأضاف:” سأقضي 14 يومًا بالعزل الصحي في المجمع الطبي بالدمام”.

وختم تغريدته:” نصيحة: اتبعوا التعليمات”.

وعن السبب وراء إصابته، ردَّ قائلاً:” كنت عائدًا من لندن وتم فحصي بالمطار، ولم تظهر أي أعراض حرارة، وتم نصحي بالعزل المنزلي والخروج للضرورة فقط”.

وأضاف:” كنت اعاني من أعراض حساسية جيوب أنفية، ومع التواصل بوزارة الصحة نصحوني بالقيام بالفحص، واتجهت للمركز وتم التشخيص”.– (وكالات) 

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