اصابة نائب رئيس الاتفاق السعودي بفيروس كورونا

مدن – أعلن حاتم ​المسحل​، نائب رئيس ​الاتفاق​ السعودي عن اصابته بفيروس ​كورونا​ المستجد.

وقال المسحل، في تغريدة له على “تويتر”:” لقد تم تشخيص الاصابة بكورونا، وقد كنت في عزل صحي بالمنزل بعيدًا عن المناسبات الاجتماعية، واحتكاكي مع الآخرين عند الضرورة، وبارتداء الكمامة”.

تم تشخيصي بالاصابة بكورونا وقد كنت في عزل صحي في المنزل بعيداً عن المناسبات الاجتماعية واحتكاكي مع الاخرين عند الضرورة وبارتداء الكمامة وبحول الله سوف أقضي ١٤ يوم بالعزل الصحي في المجمع الطبي في #الدمام

نصيحة: اتبعوا التعليمات 💚🇸🇦 {إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم} — حاتم المسحل (@hatimalm) March 22, 2020

وأضاف:” سأقضي 14 يومًا بالعزل الصحي في المجمع الطبي بالدمام”.

وختم تغريدته:” نصيحة: اتبعوا التعليمات”.

وعن السبب وراء إصابته، ردَّ قائلاً:” كنت عائدًا من لندن وتم فحصي بالمطار، ولم تظهر أي أعراض حرارة، وتم نصحي بالعزل المنزلي والخروج للضرورة فقط”.

وأضاف:” كنت اعاني من أعراض حساسية جيوب أنفية، ومع التواصل بوزارة الصحة نصحوني بالقيام بالفحص، واتجهت للمركز وتم التشخيص”.– (وكالات)