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اصابة هايوارد تفسد انتصار سلتيكس على سبيرز بـ “NBA”

منذ ساعتين

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لوس (الولايات المتحدة) – لم تكتمل فرحة بوسطن سلتيكس بالفوز على سان أنتونيو سبيرز 135-115 ضمن الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة، وذلك لاصابة نجمه غوردون هايوارد بكسر في يده اليسرى ستبعده طويلا عن الملاعب.

وسجل هايوارد 9 نقاط مع متابعتين قبل ان يتعرض للاصابة بعد مرور ربع ساعة لدى اصطدامه بلاعب سبيرز لاماركوس الدريدج، قبل ان يخضع لفحص بالاشعة اثبت اصابته بكسر في اليد اليسرى.

وحقق هايوارد (29 عاما) انطلاقة ممتازة في الموسم الحالي مع معدل مقداره 3ر20 نقطة و9ر7 متابعة و6ر4 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة كما نجح بنسبة 44 في المئة في رمياته الثلاثية.

وكان هايوارد تعرض لاصابة خطيرة في كاحله في افتتاح موسم 2017-2018 وغاب عن الملاعب لاشهر طويلة.

وامضى هايوارد 7 مواسم مع يوتا جاز قبل الانتقال الى بوسطن موسم 2017-2018 مقابل 128 مليون دولار على مدى اربع سنوات، وسجل هايوارد 39 نقطة (رقم قياسي شخصي) خلال فوز فريقه على كليفلاند كافالييرز 119-116 في 5 من الشهر الحالي.

وكان جايلن براون افضل مسجل في صفوف بوسطن مع 30 نقطة واضاف كيمبا ووكر 26 نقطة في طريق تحقيق الفوز السابع هذا الموسم مقابل خسارة واحدة.

وعلق مدرب سلتيكس براد ستيفنس على اصابة هايوارد، بالقول: “هذه الاصابة ليس بخطورة الاصابة التي تعرض لها قبل سنتين. وبالتالي سيعود بعد بضعة اسابيع او اشهر، سنتحدث الى الجهاز الطبي لمعرفة ما اذا كان في حاجة الى اجراء عملية جراحية”. (أ ف ب)

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