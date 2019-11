اصابة هايوارد تفسد انتصار سلتيكس على سبيرز بـ “NBA”

لوس (الولايات المتحدة) – لم تكتمل فرحة بوسطن سلتيكس بالفوز على سان أنتونيو سبيرز 135-115 ضمن الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة، وذلك لاصابة نجمه غوردون هايوارد بكسر في يده اليسرى ستبعده طويلا عن الملاعب.

وسجل هايوارد 9 نقاط مع متابعتين قبل ان يتعرض للاصابة بعد مرور ربع ساعة لدى اصطدامه بلاعب سبيرز لاماركوس الدريدج، قبل ان يخضع لفحص بالاشعة اثبت اصابته بكسر في اليد اليسرى.

According to the Celtics: Gordon Hayward has been diagnosed with a left hand fracture. Here's the play where it happened: pic.twitter.com/Vwd3FpJsfS

وحقق هايوارد (29 عاما) انطلاقة ممتازة في الموسم الحالي مع معدل مقداره 3ر20 نقطة و9ر7 متابعة و6ر4 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة كما نجح بنسبة 44 في المئة في رمياته الثلاثية.

وكان هايوارد تعرض لاصابة خطيرة في كاحله في افتتاح موسم 2017-2018 وغاب عن الملاعب لاشهر طويلة.

وامضى هايوارد 7 مواسم مع يوتا جاز قبل الانتقال الى بوسطن موسم 2017-2018 مقابل 128 مليون دولار على مدى اربع سنوات، وسجل هايوارد 39 نقطة (رقم قياسي شخصي) خلال فوز فريقه على كليفلاند كافالييرز 119-116 في 5 من الشهر الحالي.

