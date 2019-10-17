اصابة 51 فلسطينيا برصاص الاحتلال بنابلس واعتقال العشرات

رام الله– أصيب 51 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز خلال مواجهات اندلعت، فجر اليوم الخميس، مع قوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة لحماية المستوطنين المتطرفين الذين اقتحموا قبر يوسف شرقي المدينة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان ان الحصيلة النهائية للمواجهات في نابلس، هي ثلاث إصابات بالرصاص الحي ورابعة بالرصاص المطاطي نقلت إلى مستشفى رفيديا، مضيفا ان 13 إصابة بالرصاص المطاطي جرى إسعافها ميدانياً، إضافة إلى 34 إصابة بالإختناق بالغاز بينهم اربعة أطفال رضع جرى إسعافهم ميدانياً.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الخميس عشرة فلسطينين خلال اقتحامها مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله والبيرة وسلفيت.

(بترا)