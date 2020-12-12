اصدار جدول الجولات المتبقية من الدوري النسوي للمحترفات

عمان – الغد – أصدر اتحاد كرة القدم، اليوم السبت، جدول الجولات الأربعة المتبقية من مرحلة الإياب للدوري النسوي للمحترفات 2020.

وتختتم منافسات البطولة نهاية الشهر الجاري، بإقامة مباريات الجولة الـ 14 والأخيرة.

ويتصدر عمان ترتيب الفرق برصيد 24 نقطة، مع نهاية الجولة العاشرة، فيما جاء شباب الأردن ثانيا ب 22، القادسية 16، الاستقلال 15، الأرثوذكسي 9، ثم الأهلي والنصر بنقطة واحدة.

وتقام منافسات الدوري وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، ووفق تعليمات جديدة أقرتها لجنة الطوارئ، لضمان استدامة البطولة، وتحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد. اضغط هنا