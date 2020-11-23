اصدار جدول الجولات المتبقية من مرحلة الاياب لدوري المحترفين

عمان – الغد – أصدر اتحاد كرة القدم، اليوم الاثنين جدول الجولات المتبقية من مرحلة الإياب لدوري المحترفين 2020.

وتختتم منافسات البطولة منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل، بإقامة مباريات الجولة الـ 22 والأخيرة.

يذكر أن الوحدات يتصدر ترتيب الفرق بـ 31 نقطة، مع ختام الجولة الثالثة عشر، فيما حل الجزيرة بالمركز الثاني 25، ثم الرمثا 22، الحسين 19، السلط والفيصلي 17، شباب الأردن ومعان 16، الصريح 14، سحاب 13، شباب العقبة 12، والأهلي 7.

وتقام منافسات الدوري وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، ووفق تعليمات جديدة أقرتها لجنة الطوارئ، لضمان استدامة البطولة، وتحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.

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