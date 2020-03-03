اصدار جدول بطولة تحت 17 عاما لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة

عمان – الغد – اصدرت دائرة المسابقات، في اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء ، جدول مباريات بطولة تحت 17 عاما لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة لموسم ،2020 والذي يقام بمشاركة 50 فريقاً، وزعت على 14 مجموعة حسب التوزيع الجغرافي.

وحسب التعلميات، يقام الدور الأول من البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على يتأهل للدور الثاني أول كل مجموعة، اضافة لافضل عشرة فرق حاصلة على الترتيب الثاني في جميع المجموعات.

تقام مباريات الدور الثاني وما يليه من ادوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث سيتم تحديد الفرق المتقابلة في الدور الثاني عن طريق القرعة المفتوحة.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لمباريات الدور الثاني وما يليه من الأدوار بالتعادل ولحسم النتيجة يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة .

التعليمات الخاصة لبطولات تحت سن 17 لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة لموسم 2020

1. تغطي هذه التعليمات بطولات : تحت سن 17 لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة

2. تلتزم الأندية بإبراز الهويات الخاصة باللاعبين عن الموسم والصادرة عن الاتحاد وهم من مواليد 2003 / 2004 .

3. مدة المباراة (90) دقيقة موزعة على شوطين مدة كل شوط (45) دقيقة.

4. يسمح بمشاركة (4) لاعبين من فئة تحت سن 15 مع هذه الفئة والمشاركة تعني ورود اسم اللاعب بكشف المباراة سواء بقائمة اللاعبين الاساسيين او الاحتياطيين.

5. يتقيد كل فريق بالزي الأساسي على ان يحضر لونا احتياطياً معه الى الملعب وفي حال تشابه لون قمصان الفريقين المتباريين يقوم الحكم بإجراء القرعة لتحديد الفريق الذي سيلعب باللون الاحتياطي وفي كل الأحوال الفريق الذي لا يتقيد بقرار الحكم يخسر المباراة ( 0 / 3 ) .

6. توزيع المجموعات

قسمت الفرق المشاركة وعددها ( 50 ) فريقاً على ( 14 ) مجموعة حسب التوزيع الجغرافي للفرق على النحو التالي : –

• المجموعة الأولى

العربي – الكرمل – ايدون اربد – شباب حوارة

• المجموعة الثانية

كفرسوم – حرثا – سحم – كفرجايز

• المجموعة الثالثة

الجليل – الطيبة – صما – كفريوبا

• المجموعة الرابعة

اتحاد الرمثا – الطرة – شباب حوران – حكما

• المجموعة الخامسة

البقعة – عمان اف سي – النصر – الجبيهة

• المجموعة السادسة

درويش الكترونكس – ابو علندا – الجويدة

• المجموعة السابعة

دار الدواء – شباب الحسين – مرج الحمام

• المجموعة الثامنة

اليرموك – الهاشمي – اكاديمية باهو

• المجموعة التاسعة

الهاشمية – اكاديمة رؤى المستقبل – الراية – الخالدية

• المجموعة العاشرة

ام القطين – العين الاردني – حيان.

• المجموعة الحادية عشرة

– بلعما – منشية بني حسن – اتحاد الرصيفة

• المجموعة الثانية عشرة

اتحاد جرش – جرش – عجلون – اكاديمية ايلونا

• المجموعة الثالثة عشر

اتحاد مادبا – الوحدة – العالية –

• المجموعة الرابعة عشر

الخليج – فقوع – اكاديمية اتحاد الاشبال – ام البساتين