اصدار جدول مباريات الدور ربع النهائي من كأس الأردن

عمان – الغد- أصدر اتحاد كرة القدم جدول الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأردن 2021، والذي ينطلق 21 أيلول (سبتمبر) المقبل، على ملاعب الفرق التي حملت أرقاماً فردية في القرعة.

ويلتقي الوحدات مع الجزيرة عند السادسة مساء الثلاثاء 21 أيلول(سبتمبر) على ستاد عمان الدولي، قبل أن يستقبل سحاب نظيره الفيصلي عند الثامنة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

ويواجه الحسين فريق شباب العقبة عند الثامنة والنصف مساء الأربعاء 22 أيلول على ستاد الحسن، فيما يستقبل السلط نظيره معان عند السادسة مساء الاثنين 4 تشرين الأول على ملعب الأمير حسين.

وحسب تعليمات البطولة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لمباريات هذا الدور بالتعادل يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة.

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