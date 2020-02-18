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اصدار جدول مباريات بطولة الدرجة الثالثة لموسم 2020

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – أصدرت دائرة المسابقات، في اتحاد كرة القدم، جدول مباريات بطولة الدرجة الثالثة، لموسم 2020، والذي سينطلق يوم الاحد المقبل 23 شباط (فبراير) الحالي.

وحسب نظام البطولة، تقام مباريات الدور الاول لكل مجموعة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق الحاصلة على الترتيب الاول في كل مجموعة الى دور الـ 32.

فيما سيتم اجراء قرعة مفتوحة للفرق المتأهلة لهذا الدور من المحافظات كافة، والذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما ستقام مباريات هذا الدور وما يليه من ادوار على ملاعب محايدة.

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