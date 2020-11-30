اصدار مدونة قواعد السلوك في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

كوالالمبور – الغد – قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإصدار النسخة الجديدة من مدونة قواعد السلوك.

وتم المصادقة على مدونة قواعد السلوك (نسخة العام 2020) من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد، خلال الاجتماع الذي عقده يوم 25 تشلاين الثاني/نوفمبر 2020، حيث تعتبر النسخة الجديدة تطوراً كبيراً على النسخة الأولى التي تم تطبيقها اعتباراً من عام 2014.

ويخضع لمدونة قواعد السلوك جميع أعضاء أسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما في ذلك موظفي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والحكام والمسؤولين والمتطوعين والمستشارين والأطراف الأخرى التي يتم التعاقد معها.

وإلى جانب المعايير الأساسية التقليدية (بما في ذلك الالتزام بتصرفات النزاهة، وسياسة عدم التهاون مع تصرفات التفرقة، ومكافحة الرشاوى والفساد)، فقد تم تطوير مدونة قواعد السلوك لتغطي المزيد من المواضيع الجديدة، مثل حماية الأطفال والمسؤولية البيئية.

وتحظى مراقبة الالتزام بالمبادئ في مدونة نظام السلوك بأولوية كبيرة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبالتحديد من أجل تحقيق أهداف إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد، حيث يقوم موظفو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبقية ممثلي الاتحاد بدور كبير في حماية اللعبة والترويج والتطوير في قارة آسيا، وبالتالي يتوجب عليهم الالتزام بالقيم التضامنية والتعليمية والثقافية والإنسانية التي تقوم عليها اللعبة، وكذلك مبادئ اللعب النظيف والنزاهة.

ويجب على جميع ممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الالتزام بقيم الوحدة والاحترافية والريادة، من أجل ضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة والروح الرياضية في جميع بطولات ومباريات الاتحاد.

ويرفع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم شعار عدم التساهل على الإطلاق مع أي تصرف غير قانوني أو غير أخلاقي من قبل أي من أعضاء أسرة الاتحاد.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: مدونة قواعد السلوك تعتبر من ضمن الوسائل التي نقوم من خلالها بتطبيق المعايير الأساسية التي تدعم لعبة كرة القدم داخل وخارج أرض الملعب، وهي تهدف لمساعدة الاتحاد على الالتزام بهذه المبادئ في العمل اليومي داخل المنظمة.

وأضاف: يجب أن تسود مبادئ الاحترام المتبادل واللعب النظيف والعمل الجماعي في كل ما نقوم به من عمل إداري وفي الفعاليات الأخرى، مثلما نتوقع أن يلتزم اللاعبون باللعب النظيف على أرض الملعب.

وأوضح: تم إعداد المبادئ التي تم وضعها في هذه الوثيقة بالاستناد إلى فكرة أن كل ما نقوم به خلال عملنا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يجب أن يتم قياسه وفق أعلى مبادئ الأخلاق والنزاهة.

وختم: نحن كقادة أسرة كرة القدم الآسيوية، يجب أن نقوم بجعل المعايير على أعلى مستوى.

يمكن الحصول على نسخة من مدونة قواعد السلوك باللغتين العربية والإنكليزية من خلال الروابط أدناه:

مدونة قواعد السلوك – نسخة 2020 (باللغة العربية)