اصطياد سمكة قرش يزيد طولها عن المترين في العقبة (فيديو)

أحمد الرواشدة

العقبة- وقعت سمكة قرش كبيرة في قبضة صيادي العقبة بعد أن تمكنوا من اصطيادها على الساحل الجنوبي للمدينة في المياه الضحلة العميقة.

وتمكن أحد الصيادين من الإيقاع بسمكة قرش نوع” القصف” في المياه العميقة ظهر أمس، بوزن 210 كغم ويزيد طولها عن المترين، وبدون معدات وأجهزة متقدمة.

وحسب خبير الصيد في العقبة محمد المغربي، فإن الصيادين تمكنوا من اصطياد السمكة بطرق بدائية بعد معاناه بالتقاطها وسحبها إلى القارب.

وبين المغربي أن الأسماك من نوع القصف تتواجد في المياه العميقة ولا يصل إلى الشاطئ، مؤكدا أن الصيادين عانوا كذلك من نقل السمكة من القارب إلى المركبة.

ولاقى اصطياد هذه السمكة اهتماما واضحا من أهالي العقبة، بعد تعرض أحد المواطنين لهجوم من سمكة قرش، قبل أيام.

وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد أجرت مسحاً شاملا بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات البحرية والأمنية للمناطق الشمالية والوسطى من الساحل الأردني، من خلال تسيير دوريات بحرية على مدار الساعة، إضافةً إلى قيام جمعية العقبة للغوص بإجراء غطسات نهارية وليلية لمسح جوف البحر، وتبيّن عدم وجود مشاهدة فعلية لأي من أسماك قرش في تلك المناطق.