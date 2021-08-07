اصطياد سمكة نادرة لها “أسنان بشرية”

الغد- تمكن صياد في الولايات المتحدة من اصطياد سمكة نادرة لها أسنان شبيهة بأسنان الإنسان.

ونشرت مصايد “جينيتس باير”، في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، صورة السمكة هذا الأسبوع عبر حسابها على موقع فيسبوك.

والسمكة من نوع “رأس الغنم”، ولديها عدة صفوف من الأضراس لسحق فريستها، ويبدو أن السمكة أُطلق عليها هذا الاسم نظرا لأن فمها يشبه فم الخروف.

وأشارت الأنباء إلى أن صيادا يدعى ناثان مارتن، يعمل بانتظام في الميناء، هو من اصطاد السمكة.

وقال مارتن إنه تمنى اصطياد سمكة “رأس الغنم” عندما رأى وجها لوجه “الفم المليء بالأسنان”.

وأضاف لموقع مكلاتشي نيوز: “إنها معركة جيدة للغاية عندما تقاتل على المحك، إنه حقا صيد جيد، ومذاقها جيد للغاية”.

وأثار المنشور والصورة حالة جدل كبيرة عبر فيسبوك.

وكتب مستخدم: “هل هذا هو المكان الذي تأتي منه أطقم الأسنان؟” وعلق مستخدم آخر قائلا: “هذه السمكة أسنانها أفضل من أسناني”.