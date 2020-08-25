اضافة سباقات تركيا والبحرين وأبو ظبي على روزنامة بطولة العالم للفورمولا1 المعدلة

باريس – أضيفت سباقات تركيا (15 تشرين الثاني/نوفمبر)، البحرين (29 تشرين الثاني/نوفمبر و6 كانون الاول/ديسمبر) وأبوظبي (13 كانون الاول/ديسمبر)، إلى روزنامة بطولة العالم للفورمولا 2020 المعدّلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

أشار بيان منظمي بطولة العالم الثلاثاء “يمكننا التأكيد ان بعض السباقات ستقام أمام عدد محدود من الجماهير”. اضاف البيان ان جائزة الصين الكبرى المؤجلة لن تقام في 2020 ما يعني إقامة 17 سباقا هذا الموسم. -(أ ف ب)