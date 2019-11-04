اضراب العاملين في مديريات زراعة الكرك

هشال العضايلة

الكرك – اضرب عاملون في مختلف مديريات زراعة محافظة الكرك اليوم عن العمل احتجاجا على عدم استجابة وزارة الزراعة والحكومة لمطالبهم المالية المختلفة وفقا للعديد من العاملين.

وتجمع العشرات من العاملين على ابواب مديريات الزراعة بالمحافظة في مديريات الكرك والمزار الجنوبي والاغوار الجنوبية وعي وفقوع والمراكز التابعة لها ، على بوابات المديريات مؤكدين رفضهم العودة للعمل لحين الاستجابة لمطالبهم.

وقال المنسق لاضراب العاملين عثمان الحباشنه ان العاملين اضربوا للاستجابة لمطالبهم اسوة ببقية العاملين بالوزارات . لافتا الى ان مطالب العاملين تتمثل في تثبيت كل العاملين بالعقود والذين مضى على تعيينهم فترة طويلة اضافة الى رفع المكافآت الشهرية واحتسابها عل الراتب الاساسي واعتماد مكافآت نهاية الخدمة وتفعيل صندوق الادخار واعطاء العاملين في مديريات الزراعة صعوبة العمل وخصوصا العاملين في المبيدات والحراثة ومنها سائق تراكتور وبيطري وموظفي قسم الوقاية.

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