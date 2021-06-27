اضربوا بيد من حديد ضد “العنف”

إسرائيل هيوم

بقلم: جلال البنا 27/6/2021

نهاية أسبوع أخرى فتاكة كادت تصبح عادة مرت على المجتمع العربي في إسرائيل. ففي ليل يوم الجمعة أصيب بالنار، وبالحظ لم يقتل ثلاثة أشخاص أحدهم طفل ابن 8 سنوات في كفر قاسم، وفي ظهر السبت، بينما كانت العائلات تتنزه في نهاية الأسبوع قتل بالنار ثلاثة من أفراد عائلة واحدة.

هذا ليس القتل وليست الجريمة الصادمة الأولى، وبالتأكيد يمكن القول إنها ليست الأخيرة في المجتمع العربي هذه السنة. فقد كتبت قبل بضعة أشهر وسأكرر هذا هنا مرة أخرى أن الذروة لا تزال أمامنا. كل هذا حسب ما أفهم لسببين أساسيين – الأول هو الخفة التي لا تطاق في الحصول على السلاح وفي جلبه.

ليس مجرد سلاح، بل سلاح أوتوماتيكي وفتاك. والسبب الثاني هو القدرة على تخطيط القتل من تحت أنف الشرطة التي ينقصها على ما يبدو ما يوجد للمخابرات – إلا هي المعلومات الاستخبارية النوعية الجيدة والدقيقة. يمكن ومنطقي على نحو خاص بعد كل جريمة وقتل الخروج في انتقاد لاذع بل واتهام المؤسسة الرسمية، الدولة التي أهملت لسنوات طويلة المجتمع العربي ولا سيما شرطة إسرائيل التي تحولت في السنوات الأخيرة لتصبح جزء من المشكلة، لأن كل قتل هو مثابة فشل لها وذلك لأنها هي صاحبة الصلاحيات والجهة الحصرية المسؤولة عن منع الجريمة.

ومع ذلك من الصعب تجاهل حقيقة أن معاجة الشرطة تأتي في الغالب بعد أن تقع الجريمة، مما يعني أن الجزء الأصعب من مشكلة الجريمة تبدأ قبل ذلك بكثير من تعظيم قدرة منظمات الجريمة في العقدين الأخيرين وحتى النزاعات المضرجة بالدماء بينها على السيطرة الاقتصادية والنزاع على الأراضي بل وحتى على التأثير والسيطرة في الحكم المحلي.

الظلم الأكبر الذي وقع في دولة إسرائيل منذ قيام الدولة هو أنه يوجد تمييز وتفريق بين السلاح الجنائي وبين السلاح الوطني. وبقدر ما فهمت المحافل في المجتمع العربي بأنه مع السلاح الجنائي توجد التسهيلات من شرطة إسرائيل، جهاز القضاء والمخابرات، هكذا عظمت الاستخدام لهذا السلاح، وكل من حكم على مخالفة جنائية حظي بظروف وامتيازات في السجون. المجتمع العربي في إسرائيل لم يعد يمكنه أن يواجه ويتصدى لاستمرار العنف. على الدولة أن تتحمل المسؤولية وأن تضرب بيد من حديد، أن تبدأ بالتشريع وبرفع مستوى العقاب على كل مخالفة إلى أن تصل إلى سحب كل ممتلكات من أدين بالقتل.