“اضطراب القلق”.. حينما يعيش الإنسان سيناريوهات محكومة بالخوف

تغريد السعايدة

عمان- ذلك الشعور الذي يجعل الإنسان محاطا بحالة من الترقب لما حوله، والقلق حيال كل شيء في تفاصيل يومه، حيث يتغلل في النفس ويجعل النظرة اتجاه الحياة قاتمة، متعبة وأكثر تشاؤمية وسلبية.

قد تكون أحداثا عادية، تمر مرور الكرام، لكنها تأخذ من الشخص حيزا كبيرا في التفكير، والانسحاب نحو حالة القلق والمتاعب الجسدية، مع توقع سيناريوهات سلبية في أمور قد تكون عابرة ولكنها تأخذ مساحتها من التفكير.

في الحياة اليومية، من لا يداهمه الشعور بـ “التوتر”، وبالتالي يشعر بسرعة في دقات القلب، تعرق، ترقب”، وأعراض تصيبه وهو يفكر، لا يستطيع التخلص من تلك الحالة التي تلازمه، خاصة في بعض الأوقات العصيبة مثل الدراسة، وبالعمل، أو عند حدوث حالة مرضية لدى أحد أفراد الأسرة، مشاكل عائلية، وغيرها من الأسباب التي توجد القلق.

ولكن، وفق مختصين، فإن ما يثير الخوف أكثر عند من يعاني من متلازمة لهذه الحالة النفسية والجسدية، خاصة في حالة عدم وجود سبب لهذا القلق، وإنما فقط قلق عام بشأن المستقبل المبهم، أو الترقب لنتائج الثانوية بطريقة مبالغ فيها، على سبيل المثال أو بانتظار أي حدث يومي، وهذه الحالة أطلق عليها علم النفس بـ “اضطراب القلق العام”.

وما أن تسمع والدة محمد صوتاً مرتفعاً يأتي من الخارج، إلا وتصاب بحالة من القلق والتوتر وتهرول نحو النافذة للاطمئنان أن لا أحد من أبنائها تعرض للأذى خلال جلوسه بالخارج، وهي التي تتوقع الأسوأ دائماً، وقد تصيبها بعض الأعراض الطفيفة.

والدة محمد يصفها أبناؤها بأنها سريعة الخوف ودائمة القلق على أبسط الأمور، وهذا الأمر يسبب لهم ولها التوتر، حيث أنهم يحاولون دائماً عدم التحدث أمامها عن تفاصيل يومهم العادية، أو حتى مشاكلهم الاعتيادية، خوفاً من جعلها تفكر كثيرا، كونها تصاب بأعراض مرضية خفيفة مثل الدوران وهبوط الضغط عند حدوث أي مشكلة في العائلة.

وهنا، تعترف مها، وهي أم لثلاثة أطفال، أنها عانت من تلك الحالة خلال فترة زمنية معينة، ترافقت بوجود اضطراب عام في المنطقة، بسبب الحروب التي تنشب في الدول المحيطة، وتحدثت عن حالة الخوف التي شعرت بها آنذاك، من أن المنطقة بشكل عام في حال توتر، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بعدم الإنجاب، خوفاً على أطفالها من المستقبل المجهول.

مها، وهي الآن في عمر 44 عاماً، تشعر بالندم على ما كانت تعانيه من توتر وقلق من متابعة الأخبار بشكل يومي، وتأثير ذلك على تفاصيل يومها، خاصة عندما كانت تشعر باضطراب النوم، وتأثير الكوابيس المزعجة في الليل، وأنها كانت تعطي الأمور أكبر من حجمها، وتبالغ في توقع الأسوأ، وما ساعدها من التخلص من هذه الحالة هو مساندة زوجها وعائلتها واستعادة إيمانها بأن كل ما يحدث للإنسان هو قضاء وقدر و”كله خير” على حد تعبيرها.

اضطراب القلق العام وفق علم النفس يمكن اعتباره مرض هذا العصر لانتشاره بشكل واسع بين الناس، ولكن البعض يدرك أنه مصاب به والبعض الآخر ينكر ذلك”، وهنا اختصاصي الطب النفسي والإدمان الدكتور منتصر بشير الحياري، يتحدث عن مثل هذه الحالات، ويقول إن “الشعور بالقلق هو جزء طبيعي من تكوين الإنسان، وهو حالة مفيدة تدفع الشخص للعمل ولاتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للعيش وتجنب المشاكل ومواجهة الصعوبات.

ويؤكد الحياري أنه بالرغم من كون اضطراب القلق العام هو أحد الاضطرابات النفسية الشائعة، فإنه يصيب النساء ضعف الرجال، ويعاني منه ما يقارب 2-4 % من الناس، ويكون المصاب فيه في حالة دائمة من الخوف المفرط والترقّب لأحداث الحياة اليومية ويرى من خلاله الأحداث القادمة بأسوأ السيناريوهات المحتملة ويشعر دائماً أن شيئاً سيئاً على وشك الحدوث، ولا يمكنه ببساطة التوقف عن هذا التفكير والخوف.

هذه المخاوفُ، وفق الحياري، هي عامة في طبيعتها، وتشتمل على عددٍ من المواضيع، مثل المخاوفُ الشائعة على مسؤوليَّات العمل والأسرة، والمال، والصحَّة، والأمان، والأعمال المنزليَّة.

وهذه الحالة النفسية التي يشعر بها الشخص، ترافقها عادةً عدة أعراض عدة منها الشعور بالتعب المستمر، عدم القدرة على اتخاذ القرارات، الصداع، صعوبة التركيز، توتر وشد العضلات، آلام الرقبة والظهر، سرعة الاستثارة والعصبية المفرطة، صعوبة النوم والاستيقاظ عدة مرات خلال النوم، وزيادة ضربات القلب، ارتفاع الضغط الشرياني، الارتجاف، التعرق، جفاف الفم، انتفاخ البطن والغازات، الشعور بعدم القدرة على البلع، وعدم القدرة على الاسترخاء وغيرها.

كل هذه الأعراض هي نتيجة لزيادة إفراز مواد الأدرينالين ونورأدرينالين والكورتيزول في الجسم، والتي تجعل الشخص في حالة تأهب واستعداد للخطر المحتمل الذي يتخيله المصاب بالقلب، كما يبين الحياري، والتي عادةً ما تؤدي هذه الأعراض إلى زيارة أطباء من اختصاصات مختلفة وتكون جميع الفحوصات سليمة مما يدفع الشخص بقناعة منه أو إقناع ممن حوله إلى زيارة الطبيب النفسي بعد فترة طويلة من العناء.

لذلك، يشدد الحياري على ضرورة أن يبادر أي شخص يشعر بتلك الأعراض من شدة القلق وسرعة الانفعال، إلى مراجعة الطبيب المختص في بداية الحالة المرضية، إذ أن هذا الاضطراب قابل للعلاج ويتحسن بشكل ملحوظ باستخدام العلاج الدوائي والعلاج السلوكي المعرفي.

كما أن اضطراب القلق العام، لا يضر فقط بالشخص نفسه، وإنما بالمحيطين به وعائلته، الذين يتأثرون بخوفه وتوقعاته السلبية، وقد يكون شخصا مُنفرا للمحيطين، بسبب الطاقة السلبية التي يبثها من خلال حديثه، وتهويل الأحداث اليومية أو المشاكل التي تحدث في محيطه، إذ أن منهم من يُصاب بعد ذلك بالاكتئاب، وبالتالي صعوبة العلاج أو تطور المرض إلى حالة معقدة.