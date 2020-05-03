اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه – أرقام أخصائيين

عمان- الغد – يقدم معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، في نشرة اليوم الأحد، إرشادات مهمة لأهالي الأطفال المشخصين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، في ظل التزام البيوت بسبب جائحة كورونا.

وفي الحالات التي يكون فيها الطفل مصابا بفرط الحركة ونقص الانتباه يكون الطفل غير قادر على اتباع الأوامر أو السيطرة على تصرفاته، حيث يجد صعوبة بالغة بالانتباه للقوانين أو التعليمات والتقيد بها مما يسهم بتدهور الأداء المدرسي بسبب عدم قدرته على التركيز – ليس لأنه غير ذكي- بل لأن مشكلتهم سلوكية بحاجة إلى تفهم من الأهل والمدرسين ومنحهم الرعاية والمحبة والحنان. وفي ظرفنا هذا ونحن في البيوت علينا أن نتبع معهم هذه الإرشادات.

إرشادات عامة من أخصائيي العلاج الوظيفي لأهالي أطفالنا المشخصين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أثناء وجودكم في المنزل:

• أنت الأهل والأخصائي والمجتمع في هذه الفترة فكن لطفلك كل شيء.

• طفلك بحاجة لرعاية وتعليم وتدريب ومشاركة.

• خطط ليومك وأبلغ طفلك بهذه الخطط، فالبرنامج اليومي صحي لكليكما، فلا يمل طفلك ولا تشعر أنت بالتقصير وقلة الإنجاز.

1. حاولقدرالمستطاع أن تحافظ على ساعات نوم طفلك المعتادة فالتغيير المفاجئ سيكون عبئا عليك واحرص على أن ينام الطفل لوقت كاف حيث إن مشاكل الانتباه تزداد سوءًا إذا لم يحصل الطفل على نوم وراحة كافيين.

• ليكن البرنامج اليومي متنوعاً (أنشطة ترفيهية عامة، اتقان مهارة، راحة، نزهة قصيرة في محيط المنزل الخارجي إنأمكن)

• يفضل ربط التعزيز بنشاط حركي ذيطاقةيفضلهطفلك (كالدوران، الرقص) وممارسة التمارين الرياضية إذ يمكن توفير “ترامبولين” (نطاط)، أو السماح لهم لبعض الوقت بالقفز من علىالسرير.

• في الساعات المتأخرة قبل النوم يفضل القيام بأنشطة ذات جهد عالي (كنقل المساند، محاولة الخروج من بطانية ملفوفة حول جسد الطفل)

• إذا كان طفلك كثير الحركة والكلام بحيث لا يتوفر جوعائلي هادئ البتة،اجعل له مساحة خاصة في غرفة جلوسكم واملأها بالمساند وعلمه أن هذه المساحة هي له وحده، وإن أراد اللعب فعليه التواجد في تلكالمساحة وينبغي إعادة ترتيب المنزل بطريقة تسمح للطفل بحرية في الحركة، والحفاظ عليه من الصدمات.

• معلومة خاصة للأم: أشركي طفلك في أعمال المنزل (كترتيب أدوات المطبخ غير الحادة والكبيرة، كنس السجاد، نقل الأشياء بين الغرف، مسح الجدران، جمع الغسيل بعد أن ينشف).

كما ويوصي أخصائيالعلاج النفسي أهالي أطفالنا المشخصين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه باتباع الإرشادات التالية:

• اعطاءالطفل التعليمات لأداء المهام سواء وحده أو معك، لفظياً وتدريجياً قبل البدء بأداء المهمة وخلالها.

• ضرورة تعزيز الطفل لفظياً ورمزياً عند قيامه بالمهام المطلوبة منهم (حيث أن هذا سيعطيه كماً هائلاً من الثقة).

• يمكن زراعة بعض النباتات في المنزل سواء باستخدام بذور من الخارج أو باستخدام بذور الخضار الموجودة في المنزل.

• القيام بإنشاء لائحة عليها نجوم أو نقاط، ومنحه ما يستحقه عند اتمامه لمهمة ما، حيث إن هذا يعطيه تنبيهاً بصرياً على نجاحاته.

• اعطاءالطفل مكافآت فورية فلذلك مفعول إيجابي أفضل من الوعود بالمكافآت المستقبلية.

• مراقبة نوعية طعام الطفل وتجنب تناول العصائر الصناعية وتجنب أكل الشكولاتةبإفراط لأن ذلك سيحفز النشاط الزائد لدى الطفل.

• وأخيرا لا تترد في الاتصال مع المعالجين المعنيين بمتابعة طفلك.

أخصائيو العلاج الوظيفي:

فرع صويلح:

بثينة عطية 0795751067

فرع الرصيفة:

مروة أبو الشيخ 0795173749

فرع الزرقاء:

نوال حجيج 0795173749

أخصائيو العلاج النفسي:

فرع صويلح:

د. حسين السالم 0796906909

د. محمد قطاونة 0776990930

أريج سمرين 0798812594

نانسي الترك 0791136379

شيراز النسور 0797037396

فرع الزرقاء:

د. هاجر سكارنة 0797640225

سلسبيل بركات 0770030903

مرام العموش 0776433177

فرع الكرك:

د. منذر الخرشة 0795244674