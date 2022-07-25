اطلاق التصنيف العربي للجامعات رسميا ونتائجه بداية العام المقبل

اعلن في مقر جامعة الدول العربية رسميا عن اطلاق التصنيف العربي للجامعات الذي سيسهم في تعزيز موقع الجامعات العربية في التصنيفات العالمية وسيوفر الفرصة للجامعات بإجراء مقارنات مرجعية.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم فقد حضر حفل الاطلاق الرسمي للتصنيف امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة والسفيرة هيفاء أبوغزالة – الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورئيس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الالكسو ) محمد ولد اعمر .

واوضح الدكتور سلامة ان التصنيف العربي للجامعات سينفذه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة دول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الالكسو ) مبينا انه سيتم استقبال طلبات الجامعات في شهر تشرين الاول المقبل وسيتم الاعلان عن نتائج التصيف بداية العام المقبل.

واكد سلامة أن مشروع التصنيف العربي للجامعات يسعى إلى زيادة القدرة التنافسية للجامعات العربية للوصول الى مستوى الجامعات العالمية المرموقة .

واشار الى ان التصنيف سيوفر نظرة شاملة لرضا أصحاب العلاقة عن الجامعة، وسيحتوي التصنيف على مجموعة مؤشرات تغطي جميع الجوانب العلمية والأكاديمية والبحثية، وسيأخذ بعين الاعتبار حجم الجامعة ومقدرتها لتحقيق العدالة في تقييم أداء الجامعات المشاركة.

كما اشار إلى أن الاتحاد قاد برامج ومشاريع متعددة نحو تعزيز التعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة العربية مع التركيز على مجالات بناء القدرات في مجال إدارة الجامعة وضمان الجودة والاعتماد والتدويل وتعزيز الوصول إلى التكنولوجيا وجودتها وتعزيز تعلم الطلبة.

وقال : اليوم أشعر بالفخر بإطلاق أحد أهم المشروعات التي عمل عليها الاتحاد بالتشارك مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وهو مشروع التصنيف العربي للجامعات، حيث حرصت هذه المؤسسات على تركيز الجهود المشتركة لتحقيق الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع وهو تمكين الجامعات العربية من تعزيز نتائج التعليم والبحث ورفع مستوى ظهورها في المجتمع الدولي، وتمكين الباحثين وأعضاء هيئات التدريس في الدول العربية من التنافس على الجوائز والمشاريع والمنح المالية الإقليمية والدولية.

واضاف ان الاتحاد يعد أحد أهم مؤسسات العمل العربي المشترك، بصفته المظلة المشتركة للجامعات العربية والتي تضم في عضويتها ما يقارب 450 جامعة ونظرا للعلاقة الوطيدة بين الاتحاد والجامعات العربية فقد عمل في هذا المشروع والمساهمة في وضع محاور ومؤشرات التصنيف ورسم مراحل سير العمل على بناء المنصة الإلكترونية للتصنيف وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

وقدم سلامة عرضا تفصيليا حول مشروع التصنيف العربي للجامعات وآليات تنفيذه والاهداف التي يسعى لتحقيقها .

بدورها، دعت الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء ابو غزالة الجامعات العربية للمشاركة بمشروع التصنيف العربي للجامعات، داعية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب دعم هذا المشروع.