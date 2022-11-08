إطلاق فعاليات الأسبوع السياسي للجامعات في البلقاء التطبيقية

تحت رعاية عميد شؤون الطلبة الدكتور خالد ناصر الزعبي تم اطلاق فعاليات الاسبوع السياسي في الجامعه بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، والذي يهدف الى رفع مستوى وعي الطلبة حول المشاركة السياسية وقانون الانتخاب وقانون الاحزاب وتأتي هذه الفعالية تعزيزا لمشاركة الشباب في الجامعات الاردنية للعب دور فاعل في العملية السياسية وعملية صنع القرار.

وأشار الدكتور عميد شؤون الطلبة إلى توجيهات رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني بتوجيه الطلبة للمشاركة في هذه البرامج للارتقاء بالمستوى الثقافي والوعي المجتمعي وتعزيزا لدورهم المحوري في صنع مستقبل الأردن المتمثل بإعداد قادة المستقبل اعدادا سليما واضحا مبني على اسس وطنية واضحة ومتينة وما ذلك الا ترسيخا للتوجيهات الملكية السامية للنهوض بشباب مؤمن بوطنه وقيادته، وهنا تنبع أهمية توعية الشباب بمخرجات منظومة التحديث السياسي والممارسة الفعلية للشباب لاعداد جيل ذو امكانيات قيادية وكفاءة عالية لممارسة دورهم الفاعل في الحياة السياسية.