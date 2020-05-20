اطلاق مبادرات ثقافية بمناسبة الاستقلال لتعزز الهوية الوطنية

عمان- الغد- تطلق وزارة الثقافة بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال التي تصادف في الخامس والعشرين من الشهر الحالي خمسة برامج ثقافية وفنية وحملة تعزيز قيم العلم الأردني (علمنا عال).

وتشتمل البرامج على ابراز الملامح النهضوية والحضارية التي حملها الاستقلال لجهة المنجزات التي تأسست خلال مئة عام من عمر الدولة وتأسيسها لمنظومة الرموز الوطنية التي توحد حولها الأردنيون وعبروا خلالها عن معاني الفخار والعز.

وقال وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي اليوم الاربعاء إن الوزارة تشارك أبناء الوطن فرحتهم بهذا اليوم الأغر من خلال إبراز المنجز الوطني عبر مدونات الاستقلال ووثائقه في خمس مبادرات تتنوع بين النشر والتراث الشعبي والأغنية الوطنية وفن التصوير الفوتوغرافي الاحتفال الجماهيري.

وأضاف أن الوزارة ستصدر بهذه المناسبة كتابا يحمل عنوان “قرارات الاستقلال”، يشتمل على مجموعة من الوثائق التي تؤرخ لنضال الأردنيين تحت القيادة الهاشمية لنيل الاستقلال، وقرارات المجلس التشريعي والمجالس البلدية المطالبة بالاستقلال، إضافة الى الوثائق المرتبطة بالقرار التاريخي.

وأشار الطويسي إلى أن الوزارة بمشاركة عدد من المؤسسات والفاعليات الشعبية والرسمية، منها فاعليات ثقافية وشبابية وبلدية أطلقت الحملة الوطنية لتعزيز قيم العلم الأردني “علمنا عال” والتي تدعو لتعزيز القيم الوطنية وتأكيدها وتحديدا في هذه الظروف التي يقدم فيها الأردن الانموذج المميز في المنطقة في مواجهة الازمات وتراكم الانجازات الوطنية.

واشار الوزير إلى ان الوزارة ستنظم بالتعاون مع جمعية المصورين الأردنيين مسابقة لفناني وهواة التصوير الفوتوغرافي للكشف عن مواهبهم وإظهار ملامح البهجة بالتقاط صور لمظاهر الاحتفال بالمناسبة في المدن والقرى والبوادي والمخيمات، حيث خصصت الوزارة جوائز لأجمل أربع صور فيما يتم اختيار خمسين صورة لإقامة معرض على المنصة الإلكترونية لموقع الوزارة.

كما يشارك فنانون أردنيون بعدد من الأغاني التي انتجتها وزارة الثقافة والتي تحتفي بالمعاني السامية للاستقلال والبناء يقدمها كوكبة من النجوم الأردنيين، استمرارا لدور الاغنية الوطنية في تشكيل الوجدان الوطني الأردني على مر العقود، وكذلك جيل المستقبل من الأطفال والشباب ضمن فقرات الاحتفال بإطلاق آلاف الطائرات الورقية.

كما خصصت الوزارة الموسم الثالث من مسابقة (موهبتي من بيتي) للمشاركات التي تحتفي بعيد الاستقلال تحت شعار ( عبر وطني .. ابدع وطني ) بدعوة الشباب والاطفال لتقديم مشاركات في حقول الشعر والقصة والرسم والفنون التشكيلية والتمثيل والأفلام القصيرة في موضوعات وطنية تحكي قصة الاستقلال والانجازات التي تحققت عبر هذه المسيرة. إلى ذلك تتواصل مسابقة “موهبتي من بيتي التي نظمتها الوزارة نهاية آذار الماضي في خمسة حقول تتوزع على الكتابة الأدبية والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والغناء والتمثيل والفيديو المنزلي، والخط العربي والزخرفة الإسلامية والإنشاد والمديح النبوي، لتستمر في موسمها التاسع بتخصيص حقولها حول موضوع الاستقلال.

يشار إلى أن أرقام الوصول لموقع الوزارة سجلت أكثر من 27 مليون مشاهدة من مختلف محافظات المملكة والأردنيين المقيمين في الدول العربية والعالم، وحققت المشاركات الفعلية التي خضعت للتحكيم أكثر من 90 ألف مشاركة.(بترا).