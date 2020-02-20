اطلاق مسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية

عمان- اطلق الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) اليوم الخميس، مسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية للعام 2019- 2020.

وجاء إطلاق المسابقة بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي اختارته الامم المتحدة في العشرين من شهر شباط من كل عام، حيث اختارت اللجنة العليا للمسابقة هذا العنوان موضوعا لفعالياتها لهذه الدورة، بهدف المساهمة في زيادة الوعي حوله لدى كافة شرائح المجتمع الاردني وبخاصة طلبة في المدارس و الجامعات.

و تتناول المسابقة محاور عديدة ورئيسة في

موضوع العدالة الاجتماعية و عناصرها ومرتكزاتها وكيفية تطبيقها في الحياة اليومية.

وأعلنت اللجنة العليا للمسابقة عن التقدم للمشاركة في المسابقة الكترونياً لطلبة الجامعات، من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها “www.qac.jo” ، والذي يشمل المادة العلمية الكاملة و الروابط والمراجع التي تم الاستعانة بها في اعداد المادة العلمية.

واكد رئيس اللجنة العليا للمسابقة الوزير الاسبق بشير الرواشدة، أهمية المسابقة من خلال موضوعاتها السنوية في التوعية المجتمعية وتحفيز المسؤولية لتمكين الفئات المستهدفة من القيام بدورها في خلق مجتمعاتهم المستدامة.

واشاد الرواشدة بالدعم الذي تقدمه بعض المؤسسات والشركات المختلفة للمسابقة وفعالياتها، وبما يعود بالفائدة التوعوية والتثقيفية على الفئات المشاركة، مشيرا كذلك لأهمية الدعم الذي توفره المسابقة عبر تخصيص ريعها لبرامج تعليم وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة في مدرسة الرجاء لتعليم المعاقين وغرف مصادر التعلم في وزارة التربية والتعليم.

ودعا الطلبة وافراد المجتمع للمشاركة في المسابقة لتحقيق أهدافها الإنسانية والخيرية، فيما اشاد بجهود جميع الشركاء والداعمين في دعم المسابقة التي تأتي ايضا في اطار حرص “جهد”، على المساهمة في دعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة.

بدوره، قال نائب رئيس اللجنة العلمية للمسابقة الدكتور محمد الحمد، ان موضوع العدالة الاجتماعية، يقوم على أهمية ممارسة مبادئ العدالة الاجتماعية من قبل جميع الافراد في المجتمع، بغض النظر عن الاختلافات الاجتماعية او الاقتصادية، مبينا ان المسابقة تسعى الى رفع الوعي لدى طلبة المدارس والجامعات والمجتمع الأردني بهذا الخصوص.

وبين انه تم توزيع نحو 700 الف برشور خاص بالمسابقة على طلبة المدارس والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية، فيما تم توزيع نسبة من نسخها مجاناً على بعض الطلبة غير القادرين على شرائها لضمان مشاركة جميع الفئات في المسابقة، بالإضافة كذلك الى توزيع 6000 بطاقة خاصة بطلبة الجامعات.

من جانبه، اكد رئيس اللجنة المالية للمسابقة هاني فراج، ان كامل ريع المسابقة منذ انطلاقها عام 1995، يخصص للمساهمة في تمويل برامج موجهة لخدمة ذوي الاعاقة نظرا لارتفاع كلف ومتطلبات التعليم لهذه الفئة.

ويتم توجيه ريع المسابقة سنويا بحسب فراج، بواقع 80 الف دينار لدعم مدرسة الرجاء لتعليم وتأهيل المعاقين سمعياً في الرصيفة، بالإضافة الى مبالغ اخرى لدعم غرف مصادر التعلم في وزارة التربية والتعليم.

و قال ان اللجنة العليا للمسابقة، وفي اطار تشجيعها على مشاركة أبنائنا الطلبة في فعالياتها لتنمية مفاهيم العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية لديهم، خصصت

700 جائزة للمشاركين تتراوح قيمتها بين 50 – 1000 دينار و بقيمة إجمالية تقدر بنحو 34600 دينار، بالإضافة الى جوائز عينية بقيمة 1360 دينار، تبرع بها أهل الخير من أبناء ومؤسسات الوطن.

واعلنت اللجنة خلال حفل اطلاق المسابقة، عن حملة توعوية اعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمسابقة ، و وسائل الاعلام المختلفة التلفزيونية والاذاعية والالكترونية الداعمة لها، فيما دعت لمتابعة مواقع المسابقة على السوشال ميديا “qacjo” وهاشتاغ # العدالة _الاجتماعية.

واعربت اللجنة عن تقديرها لدور وسائل الاعلام المختلفة للمساهمة في نشر رسائل المسابقة وأهدافها والتعريف بها، تحقيقا لمبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي وتعزيز قيمها النبيلة في المجتمع.