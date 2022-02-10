النجار: خطط لتوفير مصادر مائية لتأمين الاحتياجات￼

قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار إن خطط الوزارة تسير بشكل فاعل لإنجاز عدد من المشاريع التي تضمن توفير مصادر مائية إضافية جديدة والحد من فاقد المياه لتوفير كميات مياه إضافية للمواطنين.

وأكد النجار، خلال إطلاق مشروع تحسين التزويد المائي في منطقة فقوع/محافظة الكرك، بحضور السفير الكوري في عمان لي جي وان، ومدير الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، ونائب محافظ الكرك، وأمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة، وعدد من نواب ووجهاء المنطقة، وعدد من مسؤولي قطاع المياه، أن لدى الوزارة/سلطة المياه خطط وبرامج لتوفير عدد من المصادر قبل حلول الصيف في جميع مناطق المملكة.

وبين أن الوزارة تعتمد خطة من خلال توفير مصادر مائية جديدة وتطوير بعض المصادر الأخرى؛ بهدف رفع كفاءة التزويد لجميع المصادر المائية بالمملكة بما يضمن الحد من الفاقد المائي وخفض الفاقد، إضافة إلى خفض الطاقة وتوفير مصادر ذاتية في قطاع المياه للطاقة ورفع كفاءة التشغيل وتلبية احتياجات المواطنين بشكل عادل ومعقول بالرغم من التحديات التي يواجهها قطاع المياه.

وشدد الوزير على أن خطة الوزارة تركز حاليا على البحث عن مصادر غير تقليدية لتأمين الاحتياجات، حيث العمل يجري حاليا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع الناقل الوطني كخيار وطني حكومي لتأمين مصادر مائية مستدامة بطاقة (300) مليون م3 والتحول إلى التزويد المستمر على مدار الساعة، موكدا أن كافة مناطق الكرك ستستفيد من هذا المشروع وباقي مناطق المملكة.

وأضاف أنه تم تعديل مواصفة الصرف الصحي للتوسع باستخدامها في مختلف الزراعات.

وثمن التعاون المستمر بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والحكومة الكورية الصديقة التي تمول هذا المشروع من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) بقيمة نحو (6,5) مليون دولار امريكي، معربا عن شكره وتقديره للأصدقاء في جمهورية كوريا.

من جانبه، أكد السفير الكوري لي جي وان، عزم بلاده توسيع افاق التعاون ما بين كوريا والأردن وتقديم مزيد من الدعم للسنوات القادمة من خلال الوكالة الكورية كويكا لتمكين الأردن من مواجهة تحديات المياه والتغيرات المناخية وشح الأمطار تماشيا مع الخطة الأردنية 2016-2025 من خلال دعم عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي في مختلف المناطق.

من ناحيته، أوضح أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة أن مشروع تحسين شبكات مياه فقوع سيخدم 30 الف مواطن تقريبا في فقوع بمحافظة الكرك لتحسين التزويد المائي وتقليل نسبة الفاقد من الشبكات لمناطق فقوع؛ نتيجة قدم الشبكات الحالية.

وبين أن المشروع الذي سيستغرق تنفيذه نحو (21) شهرا يتضمن تنفيذ خزان جديد في شيحان بسعة (1500) م3 وخطوط ناقلة رئيسية وخطوط فرعية ووصلات منزلية (2760) وصلة وأنظمة سكادا بحيث يلمس المواطنين التحسن في وصول المياه وخفض كميات الفاقد لتعزيز كميات المياه المتاحة للمواطنين ومرونة التزويد المائي للمناطق وانتظام عمليات التوزيع وتخفيف الضغط على الشبكات بطريقة فاعلة بالشكل الذي يحقق تطلعات قطاع المياه في الوصول الى الخدمة الجيدة ومعالجة جميع الاختلالات وبالتالي تقليل الفاقد المائي وتوفير كميات مياه إضافية جديدة وفق اعلى المواصفات لأغراض الشرب، إضافة لتحسين المستوى البيئي.