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اعادة انتخاب كو رئيسا للاتحاد الدولي لألعاب القوى بالتزكية

منذ ساعتين

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الدوحة – أعيد الأربعاء انتخاب البريطاني سيباستيان كو بالتزكية لولاية ثانية على رأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وذلك خلال اجتماع للاتحاد في الدوحة قبل يومين من انطلاق بطولة العالم، التي تستضيفها العاصمة القطرية بدءا من الجمعة.

ووصل كو – الذي يعتبر أحد أفضل العدائين في التاريخ والحائز على ذهبيتي سباق 1500 متر في أولمبيادي موسكو 1980 ولوس انجليس 1984، الى رئاسة الاتحاد الدولي عام 2015، وأعيد انتخابه اليوم لولاية ثانية من 4 أعوام.

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