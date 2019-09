اعادة انتخاب كو رئيسا للاتحاد الدولي لألعاب القوى بالتزكية

الدوحة – أعيد الأربعاء انتخاب البريطاني سيباستيان كو بالتزكية لولاية ثانية على رأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وذلك خلال اجتماع للاتحاد في الدوحة قبل يومين من انطلاق بطولة العالم، التي تستضيفها العاصمة القطرية بدءا من الجمعة.

Sebastian Coe has been re-elected to his second term as president of the IAAF. pic.twitter.com/FvRVCXFpdN

— IAAF (@iaaforg) September 25, 2019