اعادة ضخ المياه لمنطقة الكرامة بمخيم البقعة بعد معالجة التلوث

البقعة– قال مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء الدكتور وائل العزب انه تم صباح اليوم الاثنين اعادة ضخ مياه الشرب لمنطقة الكرامة بمخيم البقعة بعد معالجة التلوث بخط المياه المزود للمنطقة.

وبين العزب لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، انه قبل اسبوعين اشتكى سكان المنطقة من تغير لون المياه الواصلة لمنازلهم، اضافة لروائح فيها وبعد الكشف من قبل سلطة المياه وكوادر مديرية الصحة تبين وجود اختلاط بين مياه الشرب وخط المياه العادمة نتيجة اهتراء الشبكة، مضيفا انه تم قطع المياه فورا عن منازل المواطنين وتزويدهم بمياه للشرب عن طريق الصهاريج وتم تصويب الاختلاط واصلاح الخط وبعدها تم اخذ عينات للمياه وتبين انها مطابقة للمواصفات وتقرر اعادة الضخ.

بترا