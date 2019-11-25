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اعتبارا من الفصل الثاني.. الأردنية تؤخر دوام الطلبة للساعة 8:30 صباحا

منذ ساعة واحدة
الجامعة الأردنية

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عمان- الغد- قرر مجلس عمداء الجامعة الأردنية تأخير دوام طلبة الجامعة نصف ساعة بدءا من الفصل الدراسي الثاني 2019/2020، مع الإبقاء على دوام العاملين فيها الساعة الثامنة صباحا.

وبحسب القرار، تبدأ المحاضرة الأولى في الجامعة عند الساعة الثامنة والنصف بدلا من الساعة الثامنة، وينطبق التأخير على بقية المحاضرات، وذلك لتخفيف الازدحامات المرورية المحيطة في الجامعة.

وقرر المجلس تقديم محاضرات دوام الدراسات العليا نصف ساعة، لتبدأ المحاضرة الأولى عند الساعة الرابعة والنصف بدلا من الخامسة مساء.

يشار إلى أنه سيتم تقييم هذه التجربة بعد نهاية الفصل الثاني 2019/2020.

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