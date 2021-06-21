اعتبار جميع جلسات قضية الفتنة “سرية” ومحام أميركي لباسم عوض الله

موفق كمال

عمان- قررت محكمة أمن الدولة اليوم الاثنين، اعتبار جلسات المحاكمة في قضية الفتنة سرية، بحسب وكيل الدفاع عن المتهم باسم عوض الله، المحامي الدكتور محمد العفيف.

وأكد العفيفي أن هنالك محاميا أميركيا لباسم عوض الله ولكن لا يجوز له قانونا الترافع أمام المحاكم الأردنية.

وكان العفيف، ذكر في وقت سابق من اليوم الاثنين،أن موكله والمتهم الثاني في القضية الشريف “عبد الرحمن حسن” زيد حسين، قالا في أولى جلسات محاكمتهما أمام محكمة أمن الدولة إنهما “غير مذنبين”.

وقال العفيف في تصريحات لـ “الغد” عقب انتهاء الجلسة إنه “ستعقد غدا جلسة ثانية للنظر في القضية لاستكمال الاستماع لشهود النيابة”.

وكانت المحكمة تلت لائحة الاتهام بحق المتهمين في الجلسة التي كانت سرية ولم يسمح للصحفيين تغطيتها، ولدى سؤالهما عن التهم المسندة إليهما أفادا بأنهما “غير مذنبين”، ثم استمعت المحكمة لشهادة اثنين من شهود النيابة العامة.

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين).

وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.