اعتبار ييتس فائزا بعد الغاء اخر مرحلتين بسبب فيروس كورونا

دبي – قرر الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الجمعة اعتبار البريطاني آدم ييتس فائزا بطواف الامارات الدولي الذي تم الغاء اخر مرحلتين منه بعد اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد.

وكان ييتس دراج فريق ميتشيليتون سكوت يتصدر الترتيب العام بعد نهاية المرحلة الخامسة الخميس بتوقيت يبلغ 20 ساعة و35 دقيقة و4 ثوان أمام السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الإمارات) والكازاخستاني أليكسي لوتسينكو (أستانا).

وقال الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في بيان الجمعة ان” الترتيب النهائي للحدث تم تحديده على اساس الترتيب في نهاية المرحلة الخامسة”، الاخيرة قبل الغاء آخر مرحلتين.

واكد البيان ان”السلطات في الامارات اتخذت التدابير الصحية الموصى بها في مثل هذه الظروف،عبر اجراء اختبارات (طبية) على جميع المشاركين في السباق (دراجون وموظفون ومنظمون ومسؤولون) واعتمادا على النتائج سيتمكن هؤلاء من مغادرة البلاد، وفي حالة تأكيد وجود حالات مصابة (بالفيروس) فسيتم وضعها في الحجر الصحي”.

وكان مجلس ابوظبي الرياضي المنظم للطواف الذي يُعدّ الثالث على روزنامة الاتحاد الدولي لعام 2020 اكد ليل الخميس “الغاء المراحل المتبقية من طواف الامارات للدراجات بعد اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا من أفراد الفرق من الجنسية الإيطالية”.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الامارات أنه سيتم “اخضاع جميع المشاركين في السباق من متسابقين واداريين ومنظمين للفحوص الطبية اللازمة، ضمن برنامج التقصي النشط، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالحجر الطبي، لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة للتأكد من خلوهم من المرض وضمانا لسلامة المجتمع”.

– الترتيب العام بعد المرحلة الخامسة الاخيرة قبل الغاء السباق:

1- البريطاني آدم ييتس (ميتشيليتون سكوت) 20.35:04 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الإمارات) بفارق 1:01 دقيقة

3- الكازاخستاني أليكسي لوتسينكو (أستانا) بفارق 1:33 دقيقة

4- الفرنسي دافيد غودو (غروباما-إف دي جي) بفارق 1:48 دقيقة

5- البولندي رافال مايكا (بورا-هانزغروهه) بفارق 2:11 دقيقة