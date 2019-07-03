اعتداء على خزان بالديسي يخفض ضخ المياه بمناطق عديدة في الأردن

عمان– كشفت وزارة المياه والري-سلطة المياه، ان الشركة المشغلة لمنظومة وناقل الديسي ديواكو، افادت بتعرض احد الخزانات التجميعية في منظومة الديسي/ منطقة المدورة جنوب المملكة للاعتداء من قبل مجهولين وسرقة اللوحات الكهربائية وحرقها، مما ادى الى وقف الضخ من مجموعة من الابار وخفض كمية الضخ من 112 مليون متر مكعب الى 100 مليون متر مكعب.

واضافت الشركة، ان الاعتداء وقع على احد اهم المصادر الاستراتيجية المائية الوطنية، ما سيؤثر جزئيا على خفض حصة المياه المخصصة لعدد من المناطق وحرمان مناطق اخرى من حصصها الكافية من مياه الشرب حتى اعادة اصلاح الخزان واللوحات، حيث تعمل الشركة المشغلة والوزارة-سلطة المياه مع الجهات الامنية المختصة لضبط الفاعلين، مؤكدة انها لن تتهاون في القيام بواجبها بحق المخالفين.

(بترا)