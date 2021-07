اعتداء على سائق الفورمولا 1 نوريس وسرقة ساعته الفاخرة في كأس أوروبا

لندن – تعرض سائق فريق ماكلارين المشارك في بطولة العالم للفورمولا 1 البريطاني لاندو نوريس لاعتداء وسرقة ساعته الفاخرة مساء الأحد، أثناء خروجه من ملعب ويمبلي الشهير الذي استضاف المباراة النهائية لكأس أوروبا لكرة القدم وانتهت بفوز المنتخب الإيطالي على نظيره البريطاني بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الاصلي والإضافي.

McLaren Racing statement on incident involving Lando Norris at Wembley Stadium last night.

— McLaren (@McLarenF1) July 12, 2021