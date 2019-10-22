اعتداء على مديرية تعليم الرمثا وإضرام النيران بقسم شؤون الموظفين وباص

الرمثا – الغد- أقدم مجهولون على حرق قسم شؤون الموظفين في مديرية التربية والتعليم في الرمثا وحرق باص وتكسير زجاج مركبة تابعة للمديرية ليل الاثنين الثلاثاء، وفق مصدر أمني.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا بالحادثة للوقوف على ملابسات الحادثة، مبينًا أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية ولا يوجد إصابات بشرية.

وقامت سيارات الدفاع المدني باخماد الحريق والحيلولة دون انتشاره الى المكاتب الاخرى في المديرية.

وتاتي هذه الاحداث بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها مدينة الرمثا لليوم الثاني على التوالي لمطالبة الحكومة بتنفيذ جميع مطالبهم، التي قالوا انه تم التوافق عليها لتسهيل دخول وخروج المسافرين عبر مركز حدود جابر وما يرافقها من اجراءات تفتيشية، وصفوها بـ” المعقدة والتي اسهمت بعزوف العديد من “البحارة “عن السفر الى سورية”.

وبالرغم من الجهود التي يبذلها وجهاد مدينة الرمثا والنواب والاعيان واعضاء مجلس المحافظة كان اخرها اجتماع عقد في مجمع النقابات المهنية في الرمثا للتواصل الى اتفاق ما بين البحارة والحكومة، الا انه لغاية الان لا تزال الضبابية سيد الموقف في ظل الاحداث الاخيرة التي شهدت حرق اجزاء من مبنى التربية والتعليم.

ووفق مصادر امنية انه تم اعتقال 3 اشخاص يشتبه بمشاركتهم في الاحتجاجات التي وقعت في مدينة الرمثا خلال الايام الماضية، فيما تم التعميم على 13 اسم اخر يشتبه ايضا بمشاركتهم في الاجتجاجات.