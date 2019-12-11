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اعتداء على معلمين بمدرسة “الكتيفة” في الموقر

منذ 60 دقيقة

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عمان- الغد– تابعت وزارة التربية والتعليم حادثة الاعتداء التي تعرض لها صباح اليوم الأربعاء عدد من المعلمين في مدرسة الكتيفة الثانوية للبنين في لواء الموقر.

وجدد الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد، رفض الوزارة لكل انواع العنف بالمدارس ضد المعلمين ، وحرصها على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية واستقرار العملية التدريسية والتربوية فيها.

وقال الجلاد ان الوزارة اوعزت لمدير التربية والتعليم في المنطقة لمتابعة حادثة الاعتداء ، فيما أكد حرص الوزارة من خلال الدائرة القانونية على الملاحقة القانونية للمعتدين.

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