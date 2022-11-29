اعتداء على ممرضة بالضرب من مريضة ووالدتها في إربد

أحمد التميمي- إربد- تعرضت ممرضة في مستشفى اليرموك الحكومي بمحافظة إربد للاعتداء بالضرب من قبل مريضة ووالدتها، وفق مدير المستشفى الدكتور أحمد العكور.

وقال العكور إن الممرضة تم إدخالها لغايات المراقبة في المستشفى، فيما تم تقديم شكوى رسمية موثقة بكاميرات المراقبة بحادثة الاعتداء للأجهزة الأمنية التي ضبطت السيدتين وحوّلتهن إلى الجهات القضائية.

وأكد أن 95% من حالات الاعتداء التي تتم على الكادر الطبي والتمريضي في المستشفى يكون سببها المرافق للمريض، فيما يتحمل 5% السبب للكادر الطبي، مشددا على أنه في حال وجود أخطاء على الكادر الطبي يتم اتخاذ أشد العقوبات بحقه.