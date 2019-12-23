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اعتداء عنيف على شاب ووالديه في طبربور.. والمشتبه بهم من جنسية عربية

منذ ساعتين
صورة تعبيرية لسيارة نجدة
دورية نجدة

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موفق كمال

عمان- أصيب شاب ووالدته ووالده، جراء الاعتداء عليهم، قبل قليل، بأدوات حادة وعصي، من قبل مجموعة أشخاص يعتقد أنهم من جنسية عربية، وذلك بسبب خلافات سابقة على شراء مركبة من صاحب معرض سيارات في منطقة طبربور.

وبحسب مصدر مقرب، فإن الشاب، والذي يعمل بتجارة السيارات، اشترى مركبة من صاحب معرض من جنسية عربية، بعد ان دفع مبلغ 3 الاف دينار، كعربون لحين بيع المركبة، الا ان صاحب المعرض طلب منه ارجاع المركبة، رافضا بذات الوقت إعادة المبلغ (العربون)، بداعي استخدامه للمركبة.

ووفق عم الشاب المعتدى عليه، فإن ابن شقيقه تلقى اتصالا من صاحب المعرض يطلب منه أن يقوم بتسليم المركبة، واستعادة نقوده، حيث تم الاتفاق ان يسلم المركبة في المعرض، وعند حضور الشاب وبرفقته والده ووالدته، تفاجئوا بقدوم سيارة يستقلها خمسة أشخاص مدججين بالعصي والادوات الحادة، وانهالوا عليه ضربا محاولين اختطافه، وعند محاولة منع المعتدين من قبل والده ووالده تعرضوا للضرب المبرح أيضا، حيث تم أسعافهم الى مستشفى ماركا التخصصي وحالتهم العامة متوسطة.

إلى ذلك، قال مصدر أمني لـ”الغد” إن شابا تعرض للتهجم من قبل بعض الاشخاص المعروفين لديه إثر خلافات سابقه بينهم حيث قاموا بضربه بايديهم ولاذوا بالفرار وذهب الشاب الى مستشفى ماركا للإحتصال على تقرير طبي وذلك لتقديم شكوى ضدهم وحالته العامة حسنة. 

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