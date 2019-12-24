اعتداء كبير على خط الديسي في القطرانة سيحرم عدداً كبيراً من المواطنين من المياه

عمان- الغد- أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه، اليوم الثلاثاء، ان الطواقم الفنية وفرق الصيانة التابعة لها ولشركة مياه الديسي ديواكو تواصل جهودها منذ ليلة أمس لمعالجة اعتداءً جديد وكبير وقع على خط ناقل مياه الديسي في منطقة القطرانة مما يهدد سلامة الخط واحتمالية توقف الضخ الى خزان ابو علندا مؤكدة انها تواصل عملها على مدار الساعة لضمان عدم ايقاف الضخ من احد اهم منظومات التزويد المائي الاستراتيجية في المملكة.

وبينت الوزارة ان الاعتداء وقع في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين /الثلاثاء في القطرانة ومنطقة مأهولة بالسكان من خلال قيام مجموعة من الاشخاص بفك وزالة هواية رئيسية وتركيب قطع وبربيش لتعبئة الصهاريج حيث تحركت على الفور الى المكان فرق التفتيش وكشفت الاعتداء وتعمل الفرق حتى اللحظة لضمان عدم وقف الضخ وتفريغ الخط من كميات كبيرة لاعادة الوضع الى حاله .

واكدت الوزارة ان الاعتداء على واحدة من المصادر الاستراتيجية المائية الوطنية كمنظومة مياه الديسي الذي يشكل 55% من حصة مياه محافظات عمان والزرقاء ومأدبا في منطقة مأهولة بالسكان يعد اعتداء صارخا على حصص المواطنين المائية وسيؤثر بشكل واضح على خفض حصة المياه المخصصة لعدد من المناطق وحرمان مناطق اخرى من حصصها الكافية من مياه الشرب خاصة وان محدودية المصادر والضغوطات المتزايدة والعكورة تحمل العاملين اعباء جسيمة فيما تواصل الوزارة جهودها مع الجهات الامنية المختصة لضبط الفاعلين مؤكدة انها لن تتهاون في القيام بواجبها بحق المخالفين في الوقت الذي تكافح فيه الطواقم الفنية لضمان اصلاح الخط واعادة الامور الى نصابها.