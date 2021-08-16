اعتداء يتسبب بوقف ضخ المياه عن محافظات الشمال

احمد التميمي

اربد – قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني انه سيتم إيقاف الضخ من جميع آبار العاقب نتيجة الاعتداء بالكسر اليوم الاثنين على الخط الناقل لهذه الآبار والمزود الرئيسي لمحطة الزعتري والتي بدورها تزود محافظات الشمال.

ويأتي هذا التوقف من اجل القيام بإصلاح الكسر والتأكد من صيانته بالشكل الأمثل .

وأوضح المومني أن هذا التوقف سيتسبب بتأثر عدد من المناطق بالتزويد المائي في محافظات مختلفة ففي محافظة جرش سوف تتأثر مناطق سوف ، دير الليات ، ريمون ، ساكب ، كفر خل ، نجده ، الحسينيات ، طريق جرش عجلون لغاية المحكمة. وفي محافظة المفرق ستتاثر مناطق بويضة العليمات، الصهاه، الخناصري ، حوشا، الدقمسة، المنيفة، القدم، خنيزير، حي الكويتية في مدينة المفرق، المستشفيات، ايدون بني حسن، اسكان التطوير الحضري، منطقة السوق، حي الضباط. وفي لواء بني عبيد ستتاثر منطقة مخيم الشهيد عزمي المفتي.

أما لواء المزار الشمالي ستتأثر مناطق جحفيه ،وحوفا المزار ، وزوبيا ومنطقة هام غرب اربد.

واكد المومني بان فرق الصيانة تعمل من اجل إصلاح الخط بأسرع وقت ممكن من اجل إعادة تشغيل الآبار وتشغيل محطة الزعتري واستئناف التزويد المائي كالمعتاد.