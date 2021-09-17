اعتذار أميركي عن غارة “خاطئة” قتلت 10 مدنيين في كابل

واشنطن- قال الجنرال فرانك ماكينزي قائد القيادة المركزية الأميركية، الجمعة، إن زُهاء عشرة مدنيين بينهم سبعة أطفال قتلوا في غارة أميركية بطائرة مسيرة في كابل الشهر الماضي.

وأضاف ماكينزي للصحفيين “كان ذلك خطأ وأقدم خالص اعتذاري”.

وقال إنه يعتقد الآن أن من غير المرجح أن تكون العربة التي أصيبت أو الأشخاص الذين لقوا حتفهم ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، أو كانوا يشكلون تهديدا مباشرا للقوات الأميركية في مطار كابل.-(أ ف ب)