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اعتذار أميركي عن غارة “خاطئة” قتلت 10 مدنيين في كابل

منذ ساعتين
طائرة حربية أمريكية-( ارشيفية)
طائرة حربية أمريكية-( ارشيفية)

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واشنطن- قال الجنرال فرانك ماكينزي قائد القيادة المركزية الأميركية، الجمعة، إن زُهاء عشرة مدنيين بينهم سبعة أطفال قتلوا في غارة أميركية بطائرة مسيرة في كابل الشهر الماضي.
وأضاف ماكينزي للصحفيين “كان ذلك خطأ وأقدم خالص اعتذاري”.
وقال إنه يعتقد الآن أن من غير المرجح أن تكون العربة التي أصيبت أو الأشخاص الذين لقوا حتفهم ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، أو كانوا يشكلون تهديدا مباشرا للقوات الأميركية في مطار كابل.-(أ ف ب)

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